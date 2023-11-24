الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة متهمة بالنصب في 3.3 مليون جنيه بالإسكندرية

متهمة
متهمة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة متهمة  بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح في محافظة الإسكندرية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من إحدى السيدات مقيمة بالإسكندرية لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم،  إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الإستيلاء على مبلغ (3،310،000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مستريحة جديدة بالإسكندرية النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة ضبط مستريحة

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