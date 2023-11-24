الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ2.1 مليون جنيه.. الأمن يضبط 500 طربة حشيش في الإسكنددرية

500 طربة حشيش
500 طربة حشيش

وجهت أجهزة الأمن ضربة حاسمة لأحد أخطر التنظيمات العصابية المروجة للمواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط 500 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،100،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربة حاسمة أخطر التنظيمات العصابية ضبط 500 طربة لمخدر الحشيش العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات 500 طربة حشيش في الإسكندرية

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