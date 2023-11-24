"حاميها حراميها".. اعترافات لص الحدائق: "سرقت الشقة واشتريت عربية بالفلوس"

"سرقت الشقة واشتريت عربية بالفلوس"، اعترافات مثيرة من لص خطط لسرقة إحدى الشقق في حدائق القبة بالقاهرة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه لمدة 4 أيام.

وأقر اللص تفصيليًا أمام جهات التحقيق، بأنه يعمل حارسًا لأحد العقارات في منطقة حدائق القبة، وأنه استغل طبيعة عمله وخطط لسرقة تلك الشقة.

استغل عدم وجود أصحاب الشقة لتنفيذ السرقة

وأضاف أنه على علم بوجود أموال ومبالغ مالية داخل الشقة، وأن ملاكها يحضرون بين الحين والآخر، فاستغل عدم وجودهم لتنفيذ جريمته.

وتابع أنه صعد إلى الشقة وعندما دخلها وجد بداخلها، "مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، طوابع تأشيرات السفر، 2 ساعة يد، هاتف محمول- مفتاح تشغيل السيارة".

أضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه استولى على كل ما سبق ثم نزل من الشقة حتى لا يتم اكتشاف أمره، وأضاف عقب ذلك قام بشراء سيارة من حصيلة المبلغ المالي المسروق، بينما أرشد عن مكان إخفاء المسروقات.

بمواجهة المتهم بالمجني عليه تعرف عليه الأخير، واتهمه بالسرقة وتعرف أيضًا على المسروقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على حارس عقار مسجل خطر عقب سرقته، "مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبي، طوابع تأشيرات السفر، 2 ساعة يد، هاتف محمول- مفتاح تشغيل السيارة"، من داخل شقة "أحد الأشخاص".