الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حاميها حراميها".. اعترافات لص الحدائق: "سرقت الشقة واشتريت عربية بالفلوس"

حبس
حبس

"سرقت الشقة واشتريت عربية بالفلوس"، اعترافات مثيرة من لص خطط لسرقة إحدى الشقق في حدائق القبة بالقاهرة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه لمدة 4 أيام.

وأقر اللص تفصيليًا أمام جهات التحقيق، بأنه يعمل حارسًا لأحد العقارات في منطقة حدائق القبة، وأنه استغل طبيعة عمله وخطط لسرقة تلك الشقة.

txt

إحالة لص شقق المعادي لمحكمة الجنح

استغل عدم وجود أصحاب الشقة لتنفيذ السرقة

وأضاف أنه على علم بوجود أموال ومبالغ مالية داخل الشقة، وأن ملاكها يحضرون بين الحين والآخر، فاستغل عدم وجودهم لتنفيذ جريمته.

وتابع أنه صعد إلى الشقة وعندما دخلها وجد بداخلها، "مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، طوابع تأشيرات السفر، 2 ساعة يد، هاتف محمول- مفتاح تشغيل السيارة".

أضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه استولى على كل ما سبق ثم نزل من الشقة حتى لا يتم اكتشاف أمره، وأضاف عقب ذلك قام بشراء سيارة من حصيلة المبلغ المالي المسروق، بينما أرشد عن مكان إخفاء المسروقات.

بمواجهة المتهم بالمجني عليه تعرف عليه الأخير، واتهمه بالسرقة وتعرف أيضًا على المسروقات.

 كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على حارس عقار مسجل خطر عقب سرقته، "مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبي، طوابع تأشيرات السفر، 2 ساعة يد، هاتف محمول- مفتاح تشغيل السيارة"، من داخل شقة "أحد الأشخاص".

حدائق القبة بالقاهرة لص حدائق القبة ضبط لص في حدائق القبة مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة

مواد متعلقة

"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

بـ2.1 مليون جنيه.. الأمن يضبط 500 طربة حشيش فى الإسكنددرية

تحرير 1751 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

ضبط 5 سيدات يُدرن شبكات للأعمال المنافية للآداب بالإسماعيلية

حادث كورنيش النيل.. الأمن يكشف ملابسات فيديو ضرب قائد سيارة

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن بالبوسنة والهرسك ويبحثان التعاون المشترك

ضبط 13990 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية

الأكثر قراءة

"الشيطان شاطر واحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

"حاميها حراميها".. اعترافات لص الحدائق: "سرقت الشقة واشتريت عربية بالفلوس"

"شئون الأسرى والمحررين": إسراء الجعابيص ضمن المفرج عنهم الـ150

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مشروعات الجذب السكانى "أبوطرطور" و"بشائر الخير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء