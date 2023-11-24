الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من النيابة في واقعة لص الهواتف المحمول بالجمالية

لص الهواتف المحمولة
لص الهواتف المحمولة

أصدرت النيابة العامة، قرارا يأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حادث سرقة هواتف ومتعلقات مواطنين فى منطقة الجمالية، وذلك للكشف عن تفاصيل الحادث ومواجهة المتهم  بها.

جاء ذلك القرار بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبط المتهم متلبسا أثناء عرضه هاتف محمول للبيع فى أحد المحال التجارية فى الجمالية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذى جعل مالك المحل يشك فى أمره وقرر إخطار الأجهزة الأمنية التى تمكنت من القبض عليه، واعترف المتهم أنه تخصص فى سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين.

وقال المتهم في اعترافاته أنه ارتكب عدة وقائع سرقة، ووصلت عدد جرائمه 6 جرائم جميعها ارتكبها بأسلوب المغافلة.

النيابة العامة منطقة الجمالية حادث سرقة هواتف حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات عرضه هاتف محمول للبيع أحد المحال التجارية فى الجمالية

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