استمرار حبس عامل قتل صديقه فى منشأة ناصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل بقتل صديقه وأخفى جثمانه بمنطقة منشأة ناصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، حيث استدرج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وقال المتهم إنه قام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد تغيب شقيقه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات حيث أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.