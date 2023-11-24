فى ذكرى وفاته.. أبرز المحطات بحياة ملك التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى

قدم برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن الشيخ محمود خليل الحصري قارئ القرآن المصري، وهو أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم.

معلومات عن الشيخ محمود خليل الحصري