فى ذكرى وفاته.. أبرز المحطات بحياة ملك التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى
قدم برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن الشيخ محمود خليل الحصري قارئ القرآن المصري، وهو أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم.
معلومات عن الشيخ محمود خليل الحصري
- قارئ قرآن مصري ولد في 17 سبتمبر 1917 في قرية شبرا النملة بطنطا في الغربية.
- أدخله والده الكتاب في عمر الأربع سنوات ليحفظ القرآن وأتم الحفظ في الثامنة من عمره.
- انضم إلى المعهد الديني في طنطا وتعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر.
- تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن.
- في عام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان.
- في عام 1950 عين قارئًا للمسجد الأحمدي بطنطا كما عين في عام 1955 قارئًا لمسجد الحسين بالقاهرة.
- كان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم.
- هو أول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض وقاعة الكونجرس الأمريكي.
- توفي يوم 24 نوفمبر 1980.