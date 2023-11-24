الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي برج العرب: مشروعات "حياة كريمة" حولت أحلام سنوات إلى حقيقة

أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية

حلم ظل يراود أهالي مركز ومدينة برج العرب القديم في الإسكندرية، بتوافر البنية الأساسية للقرى التي عانت لسنوات عديدة من حرمان من كافة الخدمات، لتأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحول كافة الأحلام إلى حقيقة، بل أصبح الواقع يفوق الخيال.

بداخل قرى برج العرب القديم، يتواصل الليل بالنهار لإنهاء جميع المشروعات المدرجة بمبادرة حياه كريمة، والتي تم الانتهاء من إنجاز أكثرها، وقارب باقيها على الانتهاء، حيث تم إمداد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وإنشاء الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف ومراكز الشباب، ومجمعات الخدمات، وغيرها من المشروعات. 

أجرت “الدستور” جولة بمدينة برج العرب القديم للتعرف من الأهالي عن الخدمات والمشروعات التي قدمتها مبادرة "حياة كريمة".

وقالت منصورة إبراهيم، إحدى أهالي مركز برج العرب القديم، إن مدينة برج العرب قبل “حياة كريمة” كانت مختلفة عن الآن بشكل كبير، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية أدخلت مشروعات “كنا نحلم بها منذ سنوات طويلة وعلى رأسها الصرف الصحي الذي لم نكن نتوقع دخوله للمنازل في يوم من الأيام، بعد أن اعتمدنا على صرف الآبار منذ تواجدنا في المدينة”.

وأضافت لـ" الدستور"، أن مبادرة حياة كريمة زالت المشقة من على كاهل المواطنين بفتح مركز خدمات متكاملة في كل قرية، والذي يتم بها استخراج كافة الأوراق والمعاملات الحكومية، لافتًا إلى أنه قبل ذلك كنا نقطع مسافات طويلة إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال أوراقنا وهو ما كان عبء على المواطن البسيط.

وأوضح مصطفى رمضان من أهالي برج العرب القديمة، أن مبادرة حياة كريمة غيرت أشياء كثيرة في قرى البرج القديمة، من توافر الهيئات الحكومية وقربها من المكان، وإنشاء وحدات صحية جديدة للمواطنين، ومشروع شبكات الصرف، واستكمال مشروعات البنية التحتية والعديد من المشروعات التي حولت وجه القرية للتمدن.

وأشار إلى أن هناك فرق ملحوظ لبرج العرب قبل وبعد حياة كريمة، من بناء مدارس جديدة، ومراكز شباب، فضلا عن العديد من المشروعات التي قاربت على الانتهاء لتكون برج العرب بالإسكندرية حياة جديدة لأهلها.

وتابع حسني راتب من أهالي برج العرب، أن الحياة أصبحت مختلفة بعد مبادرة حياة كريمة، فنحن نرى كم المشروعات التي تتم من أجلنا بعد أن عانينا لعشرات السنوات من الإهمال وعدم الالتفات لنا، ولكن مبادرة الرئيس السيسي كانت طوق نجاة لنا، فهو من فكر بنا وبمشاكلنا، وبدأ التطوير في القرى التي كانت محرومة من الصرف الصحي والكثير من الخدمات الأساسية.

أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية
IMG_٢٠٢٣١١٢٤_١٠١١٢١
IMG_٢٠٢٣١١٢٤_١٠١١٢١
IMG_٢٠٢٣١١٢٤_١٠١٠٥٦
IMG_٢٠٢٣١١٢٤_١٠١٠٥٦
IMG_٢٠٢٣١١٢٤_١٠١٠٢٦
IMG_٢٠٢٣١١٢٤_١٠١٠٢٦
أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية
مدينة برج العرب المبادرة الرئاسية حياة كريمه أهالي مركز برج العرب الصرف الصحي وحدات صحية

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