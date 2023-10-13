الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبائل برج العرب: "حياه كريمة" نفذت مشروعات لم نحلم بها.. والرئيس يشعر بالمواطن

أهالي برج العرب بالإسكندرية
أهالي برج العرب بالإسكندرية

عبر عمرو ربيع عياد، أمين شباب قرية أبو صير ببرج العرب في الإسكندرية، عن حبه ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أهالي قرية أبو صير ببرج العرب يؤيدون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأشكره على الخدمات التي وصلت للقرية من خلال مشروع حياة كريمة".

وأضاف لـ"الدستور"، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة عديدة وقدمت كثيرًا من الخدمات مثل تمهيد الطرق والصرف الصحي والكهرباء بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية وإنشاء وحدات جديدة لخدمة أهالي قرى برج العرب بالإضافة إلى تطوير المدارس وزيادة عددها في كل قرية لتسهيل على الطلاب والأهالي، وتوفير خطوط الإنترنت وغيرها من الخدمات.

وأكد أن أهالي قرية أبو صير وبرج العرب جميعًا يوجهون الشكر للرئيس على جميع المشروعات في كافة القطاعات وشعوره بالمواطن قائلاً: "شكرًا يا رئيس.. احنا معاك يا رئيس".

عمرو ربيع عياد

IMG_٢٠٢٣١٠١٣_١٠٠٩١٤
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_١٠٠٩١٤

ندعم الرئيس لاستكمال الإنجازات ونشكره على مبادرة حياة كريمة 


وقال ناصر المالكي من أهالي قرية أبو صير ببرج العرب، إن مبادرة حياة كريمة غيرت الحياة في برج العرب وقدمت خدمات عديدة لأهالي برج العرب وقرية أبو صير، التي كانت تفتقر إلى العديد من الخدمات. وقال: "مبادرة حياة كريمة حققت لنا ما كنا نحلم به منذ سنوات طويلة".

وأوضح أن من بين الخدمات التي تم توفيرها في القرية: الصرف الصحي وتمديد شبكات الغاز الطبيعي وخطوط الهاتف، بالإضافة إلى مركز خدمة متكامل يضم جميع مكاتب استخراج الأوراق والمستندات الحكومية والتضامن الاجتماعي وغيرها.
وأكد أن الرئيس السيسي حقق إنجازات في جميع القرى والمحافظات، وشعروا بهذه الإنجازات التي حققت لهم حياة كريمة ومشاريع لم تتم منذ أكثر من 40 عامًا، لكنها الآن حقيقة. 

وقال: "ندعم الرئيس لاستكمال الإنجازات وتحقيق أحلام الأهالي التي تتحقق بفضله".

ناصر المالكي

IMG_٢٠٢٣١٠١٣_١٠٠٩٣٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_١٠٠٩٣٢


 

قرية أبو صير برج العرب الإسكندرية الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مشروع حياة كريمة

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