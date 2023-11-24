الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانية: الدبلوماسية المصرية أوقفت النزاع في الأراضي الفلسطينية بالهدنة في غزة

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

تحدثت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تطورات الوضع في قطاع غزة بعد الوساطة المصرية التي أوصلت لهدنة، قائلة إن الرئيس السيسي أكد على أن أي حديث أو عقل وحكمة يخرجان من الدولة المصرية لا يدل أبدًا على أي ضعف أو تهاون.

وأضافت الطباخ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أننا نشهد دبلوماسية حقيقية على الأرض من قبل الدولة المصرية، والتي تؤدي لفض النزاع الموجود على الأراضي الفلسطينية من خلال التوصل لاتفاق الهدنة.

الموقف المصري كان حاسمًا بالرفض القطعي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريًا 

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الموقف المصري كان حاسمًا بشكل كبير بداية من تصريح الدولة المصرية بالرفض القطعي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، وهذه أبسط الحقوق التي تنادي بها الدولة المصرية وستظل تنادي بها.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر اتخذت إجراءات وتدابير كبيرة جدًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، منها التوسع الدولي والرؤية الدولية التي أجبرت بعض الدول الغربية لتغيير موقفها وتصريحاتها لصالح الدولة الفلسطينية.

غزة الهدنة في غزة دبلوماسية برلمانية الدولة المصرية دبلوماسية حقيقية على الأرض النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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