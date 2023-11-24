بعد الهدنة.. "إكسترا نيوز": دخول 7 شاحنات وقود لغزة وخروج 19 مصابًا لمصر

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بدخول 7 شاحنات وقود لقطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول للهدنة.

وصول 19 مصابًا من قطاع غزة

كما وصل 19 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.