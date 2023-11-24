مع بدء سريان الهدنة.. الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي ينسحب من جنوب غزة

أفادت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بأنّ الطيران الحربي والاستطلاعي يقوم بالانسحاب من جنوب قطاع غزة، على الرغم من وجوده في شمال القطاع، مشيرة إلى أنّه كثّف غاراته على القطاع، الليلة الماضية.

الاحتلال يحذر من العودة إلى شمال قطاع غزة

وتابعت بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات تحذر من العودة لشمال القطاع، مشيرة إلى وجود بوادر حركة للمواطنين في مناطق رفح وخان يونس.

وأضافت أن المواطنين سيحاولون تأمين حاجاتهم الأساسية بفترة الهدنة، مؤكدة وجود 7 آلاف مفقود حتى الآن في مناطق عدة في قطاع غزة.