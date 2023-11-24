الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد مراد يكشف طريقته الخاصة فى الكتابة

أحمد مراد
أحمد مراد

قال الكاتب أحمد مراد، إنه يمتلك ميكانيزم معكوس فيما يتعلق بالكتابة للسينما، معقبًا: “في البداية أتخيل وأشاهد الصورة وأشعر بالشكل وأشم الروائح وأستشعر بالإضاءة وبعد ذلك أكتبها، فالكتابة بالنسبة لي فعل تنفيذي”. 

 

طريقة أحمد مراد في الكتابة 
وأضاف أحمد مراد خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة On: "على سبيل المثال، أقوم بالتحضير ليلًا أنني سأنفذ هذا المشهد غدًا، مثل تحضير السينما بالضبط، ومن ثم بعد تخيل المشهد كاملًا أبدأ في تحويله إلى صورة، لافتًا إلى أن الكوميديا هذه المرة أنني لم أحوله فقط إلى صورة ومن ثم قمت بكتابته، لكنني بعد ما كتبته بدأت أخذ الكلام المكتوب، وأخرجت منه مشاهد للراوية.

 

وتابع أنه بالتالي فإن تكنيكي في الكتابة هو أنني أرى الرواية في خيالي فيلم ومن ثم أبدأ في كتابتها، وهذا ما يجعل الموضوع مرئي أكثر خاصة وأنني شخص أحب التفاصيل خاصة وأن والدي مصور، وأنا أيضًا مصور، وقد تربيت منذ صغري في ستوديو، وهو ما ساعدني في التقاط التفاصيل  بسرعة ومن ثم فهي من الأسباب التي مهدت لي الكتابة. 

أحمد مراد أعمال أحمد مراد الكاتب أحمد مراد برنامج معكم منى الشاذلي

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

تحليل مضمون.. محمد الباز يقرأ ما بين سطور حديث الرئيس حول "الخط الأحمر"

الدستور تحقق من ألمانيا: لماذا فشل موديست فى انطلاقته مع «المارد الأحمر»؟

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء