أحمد مراد يكشف طريقته الخاصة فى الكتابة

قال الكاتب أحمد مراد، إنه يمتلك ميكانيزم معكوس فيما يتعلق بالكتابة للسينما، معقبًا: “في البداية أتخيل وأشاهد الصورة وأشعر بالشكل وأشم الروائح وأستشعر بالإضاءة وبعد ذلك أكتبها، فالكتابة بالنسبة لي فعل تنفيذي”.

طريقة أحمد مراد في الكتابة

وأضاف أحمد مراد خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة On: "على سبيل المثال، أقوم بالتحضير ليلًا أنني سأنفذ هذا المشهد غدًا، مثل تحضير السينما بالضبط، ومن ثم بعد تخيل المشهد كاملًا أبدأ في تحويله إلى صورة، لافتًا إلى أن الكوميديا هذه المرة أنني لم أحوله فقط إلى صورة ومن ثم قمت بكتابته، لكنني بعد ما كتبته بدأت أخذ الكلام المكتوب، وأخرجت منه مشاهد للراوية.

وتابع أنه بالتالي فإن تكنيكي في الكتابة هو أنني أرى الرواية في خيالي فيلم ومن ثم أبدأ في كتابتها، وهذا ما يجعل الموضوع مرئي أكثر خاصة وأنني شخص أحب التفاصيل خاصة وأن والدي مصور، وأنا أيضًا مصور، وقد تربيت منذ صغري في ستوديو، وهو ما ساعدني في التقاط التفاصيل بسرعة ومن ثم فهي من الأسباب التي مهدت لي الكتابة.