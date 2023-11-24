الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عتيبة عن فوزه برئاسة الكلية الملكية للأطباء: شعرت بالسعادة الغامرة والامتنان

الدكتور هاني عتيبة
الدكتور هاني عتيبة

قال الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين، إنه شعر بالسعادة الغامرة والامتنان العميق  وإحساس بالمسؤولية فور تلقيه خبر رئاسة فوزه برئاسة الكلية الملكية للجراحين، معقبًا: "425 سنة لم يحدث في تاريخ هذه الكلية الملكية أن احتل هذا المنصب شخص غير متخرج من جامعة بريطانية". 

 

وأضاف عتيبة خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة On:" كنت في قمة الامتنان ليس لنفسي فقط وإنما على كل مستوى من مستويات الناس التي قابلتهم وعلموني وصادقوني في رحلتي على مدة أربعين سنة، سواء في بريطانيا أو خارجها، وقد كانت رحلة طويلة، وأنا سعيد جدًا بأن هذا تحقق، كذلك انتابني إحساس بالمسؤولية الكبيرة جدًا على مستوى العالم، معقبًا: "أدعو من الله سبحانه وتعالى أن أنجز هذه المسؤولية خلال الأربعة أعوام القادمة". 

هاني عتيبة رئاسة الكلية الملكية الكلية الملكية للجراحين برنامج معكم الاعلاية منى الشاذلي

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