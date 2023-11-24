الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال بقطاع غزة

غزة
غزة

 ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مجازر جديدة بحق أبناء قطاع غزة، مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر.

وأفاد مراسلو وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنًا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 شهداء منهم.

كما أفاد مراسلون "وفا"، بأن طيران الاحتلال شن غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال منزلًا قرب محطة عبد الهادي يعود لعائلة أبو طه في معسكر خانيونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما شن الاحتلال غارات على منطقة "بلوك 2" وقرب شارع السوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

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