الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الغذاء العالمى: الوصول بمساعدات غذائية إلى 760 ألف شخص داخل غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه تمكن حتى الآن من الوصول إلى حوالي 760 ألف شخص داخل غزة بمساعدات غذائية وقسائم طارئة.

وقال سامر عبد الجابر، مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لإيصال الغذاء إلى غزة وتنفيذ مبادرات منقذة للحياة يمكن أن تساعد الناس على التأقلم".

وأضاف كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن السيطرة على النصف الشمالي من قطاع غزة لن تكون سوى المرحلة الأولى في الحملة الإسرائيلية لتدمير حركة حماس وذلك قبل يوم من بدء هدنة مدتها أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي دوري إن “السيطرة على شمال غزة هي الخطوة الأولى في حرب طويلة”.

وأضاف: “نحن نستعد للمراحل المقبلة، ونتطلع في الأيام المقبلة إلى التركيز على التخطيط والتنفيذ للمراحل المقبلة من الحرب”.

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والتقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، مع مجموعة سفراء الجامعة العربية في جنيف، الخميس، لبحث الوضع الصحي المتدهور في غزة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

وفي منشور على موقع X، قال غيبريسوس إن المجموعة “وافقت على أن الوصول غير المقيد ضروري لضمان إمدادات صحية ثابتة وكافية”.

وفي تحديث صدر يوم الثلاثاء، قالت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إنه مع استمرار تزايد عدد النازحين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، فإن منشآت الإيواء التابعة للأونروا تستوعب "عددًا أكبر بكثير من الأشخاص من طاقتها المستهدفة".

وقالت الأونروا إن “الاكتظاظ يؤدي إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، ويثير قضايا بيئية وصحية، ويحد من قدرة الوكالة على تقديم الخدمات”.

غزة إسرائيل مساعدات برنامج الغذاء العالمي

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