محمود مسلم: مصر استطاعت كشف الصورة الحقيقية لما يقوم به الاحتلال فى غزة

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي، أكد أن معبر رفح مفتوح ولم يغلق وذلك ليفند ما يدعيه البعض أن المعبر مغلق من ناحية مصر، مؤكدًا أن 70% من المساعدات التي دخلت غزة مصرية، ومع ذلك مصر تستقبل من خلال مطار العريش مساعدات الدول الأخرى.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس قال إن مصر تتعامل مع الأزمة بشكل واضح وهذا ليس عن ضعف ولكن بحكمة وقوة، وهذا يؤكد أن مصر تمارس دبلوماسية كبيرة جدًا وسط تأييد تام للمصريين للتأكيد بأن هذا موقف شعبي ورسمي.

وأكد أن مصر استطاعت توصيل صورة حقيقية لما يحدث في قطاع غزة من انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي واستقبلت مصر العديد من الجرحى والأطفال المصابين جراء القصف الإسرائيلي.

ما مارسه نتنياهو في غزة يخضعه للمحاكمة الجنائية

وأشار إلى أن ما مارسه نتنياهو في غزة يخضعه للمحاكمة الجنائية وما تمارسه إسرائيل في غزة أصبح فجًا، وما يحدث في الضفة الغربية مثير رغم عدم وجود حماس بها.