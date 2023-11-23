الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد إلغاء الممارسة.. مصادر بـ"الكهرباء": إجراءات عقابية حاسمة لمواجهة سرقة التيار

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذ الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الإجراءات المهمة خلال الأيام المقبلة، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن إلغاء الممارسة تساعد في زيادة تركيب العدادات الكودية وحصر السرقات في أماكن محددة ليتم التعامل معها بشكل فردي.

وأشار إلى أن هناك خطوة متعلقة بتوقيع غرامات تحسب سنويا، في حالة سرقة التيار، بمعني أنه سيتم حساب المرة الواحدة بقيمة استهلاك سنة كاملة مع عمل محضر يُحال للنيابة العامة في حالة عدم التصالح ودفع قيمة التيار المستهلك من قبل العقارات السكنية المخالفة، والتي تحاسب بنظام «الممارسة».

وأكد على الاستعانة بعدادات فحص يتم تركيبها في الكشام وأسفل العقارات لحساب كمية الاستهلاك الاجمالية للعقار ومعرفة السارقين لسرعة ضبطهم.

وكشف المصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إلغاء نظام المحاسبة بـ«الممارسة» شهريا كحساب لاستهلاك سارقي التيار الكهربائي بداية من حساب شهر يناير، في نطاق عمل جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية وتركيب عدادات كودية للوحدات السكنية مع تركيب عداد فحص للعمارات بالكامل.

وأضاف أن هناك تعليمات صادرة من مجلس الوزراء تسلمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بتحديد موعد نهائي للمحاسبة بنظام الممارسة الشهرية للمبانى التي ليس بها عداد، خاصة أن أصحاب الممارسة منهم من يستهلك أكثر مما يدفع شهريا وهم الأغلبية وبالتالي تزيد نسبة الفقد، خاصة أن  نظام الممارسة قيمته ثابتة شهريا .

وانفرد الدستور في يوليو الماضي، بنشر مخاطبة مجلس الوزراء للشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد موعد انتهاء وإيقاف العمل بنظام "الممارسة" لسارقي التيار الكهربائي سواء الممارسات القديمة أو الممارسات الجديدة والإسراع في تركيب عداد كودي لتلك المباني.

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