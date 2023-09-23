"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة"

طالب مجلس الوزراء في خطاب أرسله للشركة القابضة لكهرباء مصر تحديد موعد للانتهاء وإيقاف العمل بـ"الممارسة" لسارقي التيار الكهربائي سواء الممارسات القديمة أو الممارسات الجديدة والإسراع في تركيب عداد كودي لتلك المباني.

وكشف مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الخطاب الذي تم توزيعه على شركات التوزيع يشمل تحديد موعد للانتهاء من تركيب عداد كودي لكل المباني التي قامت بعمل ممارسة، وشمل الخطاب مطالبة لتحديد موعد نهائي تقدمه كل شركة توزيع لن يتم عمل بعده ممارسة للوحدات والمباني المخالفة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن القرار الهدف منه منع السرقات وتقليل نسب الفقد خاصة أن بعض من مالكي الوحدات المخالفة يقوم بعمل ممارسة بقيمة أقل من الكميات المستهلكة ويقوم بتشغيل عدد كبير من الأجهزة ويرفض تركيب عداد كودي، والغرض هو مطالبته بعمل عداد كودي أو إلغاء الممارسة وعمل محضر سرقة تيار وتوقيع غرامة كبيرة توازي استهلاكه الحقيقي.

وأشار المصدر إلى أن العمل بنظام الممارسة لسارقي التيار الكهربائي والمخالفين، نظام غير عادل سواء للدولة أو للمواطن لأنه يعتمد على حساب متوسط الاستهلاك وغير دقيق، ومن مصلحة المواطن أن ينتهي من تركيب العداد الكودي حتى يحاسب وفق أسعار الشرائح الطبيعية.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اطلعت عليه “الدستور” أن الكهرباء نجحت في خلال 3 سنوات في تركيب 2.8 مليون عداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية فيما بلغت الطلبات 3.4 مليون طلب استقبلتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منذ فتح باب التقديم لتحويل الممارسة إلى تركيب عداد كودي.