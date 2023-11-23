لا يفوتك هذا المساء| مساعدات ضخمة من مصر لغزة.. وجيش الاحتلال يعلن استئناف القتال بعد الهدنة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

حصول أول مستشفى ميدانى بجنوب سيناء على الاعتماد.. ومركز الجاما نايف بمعهد ناصر يستعد لتقديم خدماته لمرضى التأمين الشامل

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لإحدى عشرة منشأة صحية على رأسها: المستشفى المصغر (الميداني) بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك وفقا لمعايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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جيش الاحتلال يعلن استئناف القتال بعد الهدنة لمدة شهرين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن أن القتال سيتم استئنافه في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يستمر القتال شهرين آخرين على الأقل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4561174

المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شاب رفض الزواج من شقيقتهما فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل شخص عمدًا لإقامته علاقة آثمة مع شقيقتهما في المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل، وعضوية المستشارين عاشور فرج إبراهيم ومحمد سمير الغراب وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4561143

بعد كلمة الرئيس السيسى عن تهجير الفلسطينيين.. العاهل الأردنى: نقف إلى جانب مصر فى خندق واحد

قال العاهل الأردني عبدالله بن الحسين، اليوم الخميس، إن «الأردن يقف إلى جانب مصر في خندق واحد».

ونشر الملك عبدالله، تغريدة على حسابه على منصة "إكس" وصورة تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4561169

بحضور الخطيب.. الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لميدياما

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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CairoICT2023 يخرج بتوصيات الخبراء والاستشاريين للنهوض بمستقبل مصر الرقمي

أعلنت شركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023 عن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون في جلسات وورش عمل المؤتمر المصاحب للمعرض على مدار أيامه الأربعة والذي عقد تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من دول العالم مد يد العون والمساعدة إلى قطاع غزة المُحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

وألقى الرئيس السيسي كلمته مساء اليوم الخميس، خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” باستاد القاهرة الدولي، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560975