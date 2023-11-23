الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من دول العالم مد يد العون والمساعدة إلى قطاع غزة المُحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

وألقى الرئيس السيسي كلمته مساء اليوم الخميس، خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” باستاد القاهرة الدولي، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وأكد الرئيس السيسي أنَّ مصر لم تأل جهدًا لخدمة القضية الفلسطينية وقدمت العديد على مدار تاريخها لدعم تلك القضية، مُشيرًا إلى تمسّك الدولة المصرية بحق القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي، على أنَّ معبر رفع سيظل مفتوحًا أمام من يرغب في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطينية وتقديم الدعم إلى قطاع غزة الذي تهاجمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

نجاح الوساطة المصرية| هاشتاج يتصدَّر ترند "إكس": ما قصّته؟

مصر فجر الضمير.. هاشتاج يتصدر "إكس" حول دور القاهرة دعمًا للقضية الفلسطينية

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ استاد القاهرة، منذُ قليل، للمشاركة في فعاليات مؤتمر “تحيا مصر فلسطين”.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المصري المحوري  للتوصل إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة

ورحب الرئيس السيسي في منشور له أمس، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد “السيسي” استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الرئيس الأمريكي يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

من جانبه، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكد “بايدن” أن الاتفاق يجب أن يعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين لبلادهم.

اقرأ أيضاً

"حياة كريمة" تطلق 100 شاحنة جديدة لأهالى غزة بواقع 3000 طن من المساعدات

السيسي غزة تحيا مصر فلسطين فلسطين الرئيس قطاع غزة

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

"تحيا مصر ـ فلسطين": مساعدات معبر رفح "تغلق" أفواه المشككيين

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

حنان مطاوع لـ«الدستور»: صدقى صخر «مولد نجم».. وعودة وليد فواز فى صوت وصورة قوية

"محدش يقدر يزايد علينا".. الرئيس السيسى: التهجير بالنسبة لنا خط أحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء