أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من دول العالم مد يد العون والمساعدة إلى قطاع غزة المُحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

وألقى الرئيس السيسي كلمته مساء اليوم الخميس، خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين” باستاد القاهرة الدولي، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وأكد الرئيس السيسي أنَّ مصر لم تأل جهدًا لخدمة القضية الفلسطينية وقدمت العديد على مدار تاريخها لدعم تلك القضية، مُشيرًا إلى تمسّك الدولة المصرية بحق القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي، على أنَّ معبر رفع سيظل مفتوحًا أمام من يرغب في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطينية وتقديم الدعم إلى قطاع غزة الذي تهاجمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ استاد القاهرة، منذُ قليل، للمشاركة في فعاليات مؤتمر “تحيا مصر فلسطين”.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المصري المحوري للتوصل إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة

ورحب الرئيس السيسي في منشور له أمس، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد “السيسي” استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الرئيس الأمريكي يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

من جانبه، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكد “بايدن” أن الاتفاق يجب أن يعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين لبلادهم.

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