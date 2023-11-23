المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شاب رفض الزواج من شقيقتهما فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة قتل شخص عمدًا لإقامته علاقة آثمة مع شقيقتهما في المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل، وعضوية المستشارين عاشور فرج إبراهيم ومحمد سمير الغراب وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قتلا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على إثر إقامته علاقة آثمة مع شقيقة المتهمين، وتنفيذًا لمخططهما أعدا أسلحة بيضاء وتوجها إلى مسكن المجني عليه وما إن ظفر به ربط المتهم الأول المجني عليه وصوب إليه المتهم الثانى عدة طعنات متفرقة في جسده محدثًا له عدة إصابات أودت بحياته.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة بيضاء «مطواه، سكين، أدوات تستخدم في الاعتداءات» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين قيدا المتهم بسبب رفض المجني عليه إعلان زواجه بشقيقتهما فاتفقا وعقدا العزم على التوجه إلى محل إقامه المجني عليه بحوزتهم الأدوات بقصد خطفه وتقييده لإرغامه بالزواج من شقيقتهما فقاومهما المجني عليه فقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالإشتراك مع المتهم الثاني الذي قام بتقييده وضربه عدة طعنات بالفخذ مستخدمًا سلاح ابيض «مطواه».