CairoICT2023 يخرج بتوصيات الخبراء والاستشاريين للنهوض بمستقبل مصر الرقمي

أعلنت شركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023 عن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون في جلسات وورش عمل المؤتمر المصاحب للمعرض على مدار أيامه الأربعة والذي عقد تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأكد أسامة كمال، رئيس الشركة المنظمة أنه فور انتهاء فعاليات المعرض سيتم رفع هذه التوصيات الى المسئولين لبحث اليات تنفيذها خاصة وأن التوصيات تعمل دائما على استشراف مستقبل مصر الرقمي.

أبرزها:

1- الدعوة لعقد شراكات ناجحة بين الشركات الإقليمية والمحلية والعالمية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات وتوفير حوافز استثمارية لتشجيع الشركات على الاستثمار في مراكز البيانات.

2- الاهتمام بتصدير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن صادرات مصر التكنولوجية خاصة وأنها تتطلب استثمارات عالية باعتبارها تساعد في زيادة الإنتاجية وتسريع دورة حياة بيئة العمل.

3- التأكيد على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تحل محل البشر ولكنها تهدف إلى تطوير الإنتاجية وتحسين أداء الإنسان.

4-الطلب بتسريع وتيرة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الإنتاج وتطوير جودته.

حذر الخبراء من الهجوم السيبراني في قطاع التعليم والذي يمكن أن يسبب خسائر فادحة إذا لم يتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

5- المطالبة بإدراج مفاهيم الأمن السيبراني في مراحل التعليم المختلفة وضرورة سن مادة دراسية هدفها تحسين الوعي لدى الطلاب ورفع درجة الوعي بالتشريعات.

دعا الخبراء إلى ضرورة تطوير العملية التعليمية بحيث يكون هناك فكر تعليمي ابتكاري يعتمد على التكنولوجيا وتوفير مناهج دراسية توفر المهارات والتقنية المطلوبة لسوق العمل.

أكد عدد من خبراء الأمن المعلوماتي على ضرورة التعامل مع أنظمة التأمين على أنها أسلوب حياة.

6- الدعوة إلى ضرورة التسلح بالتقنيات الحديثة والتي باتت تغير خريطة سوق العمل وآليات التوظيف الحديثة.

أكد الخبراء المصرفيون على ضرورة تطبيق مفهوم المرونة السيبرانية مما يساعد على تكامل عناصر الأمن السيبراني في العمل المصرفي لمواجهة الاحتيال في المعاملات المالية.

7- الاتجاه نحو التحول الرقمي المصرفي من خلال مراكز البيانات الحديثة وليس الفروع التقليدية بهدف خلق خدمات مالية تعتمد على التقنيات الرقمية الأحدث.

8- ضرورة التكامل والتعاون بين الجهات المختلفة بهدف تحقيق الشمول المالي وطرح خدمات مالية ورقمية متخصصة.

9- تدشين منصة متخصصة لرواد الأعمال في مصر لدعم استثماراتهم وتبني أفكار جديدة وحل المشاكل التي تواجههم، ودعم الشركات الناشئة في التصدير.

10- تطوير التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في استخدام تكنولوجيات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في تنمية موارد الدولة.

11- التأكيد على أهمية التوقيع الإلكتروني والذي يساهم في مضاعفة الإنتاج وتحسين كفاءة الأعمال بأمان وثقة.

12- العمل على تحديث وتطوير التشريعات المنظمة لتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وتسهيل إجراءات العمل بها.

13- العمل على تشفير البيانات بشكل معقد لمنع أية محاولات للاختراق ووضع خطوات كثيرة ومبتكرة لعمليات تعديل البيانات.

14- خدمات الجيل الخامس ستساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الأعمال التي تعتمد على المشروعات الناشئة وريادة الأعمال.