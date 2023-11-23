جيش الاحتلال يعلن استئناف القتال بعد الهدنة لمدة شهرين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن أن القتال سيتم استئنافه في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يستمر القتال شهرين آخرين على الأقل.

وأمس، قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية أجمعت على استمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بمواصلة الحرب على قطاع غزة من أجل تفكيك الفصائل.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لقادة “مجلس الحرب” الإسرائيلي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية تواصل عملها في القطاع، زاعمًا أن نهاية الحرب يجب أن تكون بتفكيك حماس وإعادة المحتجزين.