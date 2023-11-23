الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشعب الفلسطيني بطل

محمد أبوالعينين: عملية طوفان الأقصى غيّرت مجرى الأحداث

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

علق محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

وقال أبوالعينين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الأربعاء، إن أبناء قطاع غزة يعانون من نقص الغذاء والدواء.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بطل ووطني وتحمل الموت وطهّر أرضه بدماء الشهداء وهو شرف لكل فلسطيني أن يروي الأرض بدمائه.

أشار إلى أن "طوفان الأقصى" التي حدثت في 7 أكتوبر، غيرت  مجرى الأحداث في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني شعب وطني ويقدس مقدساته وأعلن الموت من أجل فلسطين، مشددًا على أن الشعب المصري ساند القيادة السياسية في منع التهجير القسري لفلسطين.

غزة مصطفى بكرى محمد أبو العينين

مواد متعلقة

ساعات قبل الهدنة.. شاحنات المساعدات المصرية إلى غزة فى طريقها لمعبر رفح

مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين".. مخرج فلسطينى: "المصريون عاملونى كمواطن"

الرئيس السيسى: "تابعت بنفسى عمل خلية إدارة الأزمة الفلسطينية"

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. الرئيس السيسى: ما حدث فى غزة وصمة عار على جبين الإنسانية كلها

الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة للتصفية

"على بركة الله".. الرئيس السيسى يطلق شارة البدء لأكبر قافلة مساعدات لغزة

جمهور "تحيا مصر وفلسطين" يستقبل السيسى بالتصفيق الحار.. والرئيس:"شكرًا جزيلًا"

السيسى: هناك وسائل إعلام اتخذت من "معبر رفح" نقطة للإساءة لمصر

الأكثر قراءة

الدستور تحقق من ألمانيا: لماذا فشل موديست فى انطلاقته مع «المارد الأحمر»؟

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

بعد إشارة الرئيس السيسى بالتحرك.. أبوهشيمة الخير تشارك بالآلاف من البطاطين والمواد الغذائية لغزة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الفئات المستحقة وجدول مواعيد صرف العلاوة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء