محمد أبوالعينين: عملية طوفان الأقصى غيّرت مجرى الأحداث

الشعب الفلسطيني بطل

علق محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

وقال أبوالعينين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الأربعاء، إن أبناء قطاع غزة يعانون من نقص الغذاء والدواء.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بطل ووطني وتحمل الموت وطهّر أرضه بدماء الشهداء وهو شرف لكل فلسطيني أن يروي الأرض بدمائه.

أشار إلى أن "طوفان الأقصى" التي حدثت في 7 أكتوبر، غيرت مجرى الأحداث في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني شعب وطني ويقدس مقدساته وأعلن الموت من أجل فلسطين، مشددًا على أن الشعب المصري ساند القيادة السياسية في منع التهجير القسري لفلسطين.