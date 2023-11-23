الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حب من طرف واحد".. حبس المتهم بإنهاء حياة زميلته داخل سنتر تجاري بأكتوبر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، بحبس متهم بـ قتل زميلته بالعمل في سنتر تجاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك، عقب ضبط المتهم لدى اختبائه في الإسكندرية، بعد هروبه من مسرح الجريمة إذ استل سكينًا وسدد 3 طعنات للضحية، وأفاد شهود عيان من زملائها، بأنها رفضت الارتباط به وتقدمه لخطبتها فأقدم على ارتكاب الواقعة.

وتحفظت النيابة على أداة الجريمة “سكين”، وأمرت برفع ما به من آثار دماء لمضاهاتها بدماء المجني عليها والمتهم وبيان المطابقة من عدمه، وكذا ما عثر عليه من دماء بمسرح الجريمة، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليها وطلب تحريات أجهزة الأمن.

واعترف المتهم «رمضان» 35 عامًا، بأنه كان يحب زميلته وقرر الانتقام منها لتصديها له دائمًا، ووجد نفسه مخنوقًا فاستل سكينًا وأجهز عليها لدى خروجها من مكان عملهما، ولاذا بالفرار من مسرح الجريمة حيث كاد الأهالي يعتدون عليه ويتحفظون عليه لحين قدوم الشرطة.

وورد تحريات أجهزة إلى النيابة بصحة أقوال شهود العيان، إذ كان المتهم يضايق زميلته بشكلِ دائم ويريد خبطتها رغمًا عنها.

حبس المتهم بقتل زميلته النيابة العامة مدينة السادس من أكتوبر قتل زميلته سنتر تجارى

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