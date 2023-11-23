الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل وزوجته بحوزتهما حشيش بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت نيابة قليوب الكلية بحبس عاطل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزتهما 36 كيلوجرامًا من الحشيش.  

البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عاطل وزوجته "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية) تخصّصا فى الاتجار بالمواد المخدرة "حشيش ـ هيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام، 5 كجم من الهيروين، 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 2،250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش- كمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع- طبنجة وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- 2 ميزان حساس".

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"3.200.000 مليون جنيه تقريبًا".

حبس عاطل عاطل و زوجته قليوب حشيش القليوبية

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

"تحيا مصر ـ فلسطين": مساعدات معبر رفح "تغلق" أفواه المشككين

كيف تخطت الفنانة هنا الزاهد أزمة انفصالها عن أحمد فهمي؟

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء