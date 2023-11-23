الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب دوليًا بعد "كوبا أمريكا" المقبلة

آنخيل دي ماريا
آنخيل دي ماريا

أعلن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح فريق بنفيكا البرتغالي، موعد اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده.

ويلعب دي ماريا بقميص منتخب الأرجنتين منذ 6 سبتمبر 2008، وكان أحد أسباب تتويج التانجو ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم الماضيتين.

وكتب دي ماريا عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام": "خضت مباراتي الأخيرة في التصفيات ولا أستطيع التعبير عن امتناني لإشادة الجمهور الذي يملأ روحي".

وأضاف: "استمتعت بكل لحظة من تلك المحبة والعاطفة من زملائي وأصدقائي بدونهم لم يكن لقصتي نفس المعنى، محبة كل شخص منهم جعلتني الشخص الذي أنا عليه الآن".

وأكمل: "لسوء الحظ لا يمكن أن نترك الأحداث التي خدثت في الملعب تمر، لا أحد  يستحق هذه المعاملة السيئة ولا حتى الضرب وخوف العائلات والأطفال في حين أن الشيء الوحيد الذي كان يجب أن يحدث هو مشاهدة المباراة والاستمتاع بها".

واستطرد: "أتمنى لا تحدث مثل تلك الأحداث مرة أخرى، نحن كلاعبين سندافع عن شعبنا طوال بدون أي شك، كوبا أمريكا ستكون آخر مرة أرتدي قميص الأ{جنتين، مع كل الألم الذي يملأ روحي والغصة التي في حلقي أقول وداعًا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي، ارتداء قميص الأرجنتين والشعور بالفخر به".\

وأنهى: "شكرًا لكم أيها الجماهير، شكرًا لعائلتي وأصدقائي وكل زملائي، سنواصل صناعة التاريخ وسيبقى ذلك للأبد، هيا أرجنتين".

أنخيل دي ماريا بنفيكا الارجنتين كوبا أمريكا كأس العالم

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