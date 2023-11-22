الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليونيل سكالونى يلمح للرحيل عن تدريب منتخب الأرجنتين

سكالوني وميسي
سكالوني وميسي

لمح ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين، اليوم الأربعاء، بالاستقالة من تدريب منتخب بلاده.

وفاز منتخب الأرجنتين خارج أرضه على مضيفه البرازيل بهدف دون مقابل، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وقال سكالوني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الآن حان الوقت لإيقاف الكرة والبدء في التفكير. لقد أعطاني هؤلاء اللاعبون الكثير وأحتاج إلى التفكير كثيرًا فيما سأفعله بمستقبلي".

وأضاف: "إنه ليس وداعًا، لكن المستوى مرتفع للغاية حيث تحتاج إلى الكثير من الطاقة، ومن الصعب الاستمرار، ومن الصعب الاستمرار في الفوز".

وزاد:"حان الوقت للتفكير. لأن الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بأقصى قدر من الطاقة وهو بخير».

وقاد سكالوني منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم 2022.

كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق من العام، تجديد عقد سكالوني حتى بطولة كأس العالم 2026.

ليونيل سكالوني منتخب الارجنتين سكالوني البرازيل

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