مواطن يطالب الرئيس القادم بإنشاء مصانع ومشاريع تنموية (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، ورصدت "الدستور" آراء المواطنين في الشارع المصري لمعرفة ما يريده المواطنين من الرئيس الجديد.

قال محمد سالم إنه يطلب من الرئيس القادم توفير المشاريع التنموية التي يستفاد منها المواطنين في ربوع مصر، كما طلب منه أن ينشأ المصانع غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم استراد الطعام من الخارج.

أضاف أن الرئيس السيسي استطاع توفير تلك الخدمات والمشاريع التي استفاد منها جميع المواطنين، لذلك يطالب أن نستمر على ذلك النهج لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين.

https://youtube.com/shorts/LEuvAffjVls?fbclid=IwAR2Xjo7B0FhwqQeSJNGqVHAvEw8VMeyVLgP78zaHQtXTkxbvl_jT-YwAOOI الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.