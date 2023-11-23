فلتر على "تيك توك" يجمع 14 ألف دولار لدعم أهالي غزة (فيديوجراف)

عمد آلاف المستخدمين لتطبيق تيك توك لتحميل "الفلتر" خلال الأسبوع الماضي على المنصة بهدف دعم المدنيين في قطاع غزة والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل الفلتر الذي دعم المدنيين في قطاع غزة.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال الرئيس السيسي، من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين".

وأضاف الرئيس السيسي: "أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".