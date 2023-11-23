الرئيس السيسي: 8400 طن مساعدات قدمتها مصر لغزة منذ الأزمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أكد ضرورة الوقف الفوري للنار والعودة لطاولة المفاوضات والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أضاف الرئيس في كلمته خلال فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، إنه إنسانيًا تم فتح معبر رفح لدخول المساعدات والوقود واستقبال الجرحى، على الرغم من استمرار القتل العنيف إلا أننا لم نغلق المعبر.

حجم المساعدات التي دخلت لقطاع غزة

وتابع: أن المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة منه 8400 طن قدمتها مصر من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني التنموي وصندوق تحيا مصر، مؤكدًا أن 70% من المساعدات لقطاع غزة من مصر.