السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الحوامدية، دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.