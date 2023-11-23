الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيرى لحزب "الحرية المصرى" لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالقليوبية

مؤتمر جماهيري حاشد
مؤتمر جماهيري حاشد للحرية المصري بالقليوبية لدعم السيسي

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب "الحرية المصري"، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، بنادي شباب مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بقيادة النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ويأتي هذا في إطار حملة "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار".

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب "الحرية المصري" ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر ضربت مثالًا عظيمًا ورائعًا بثورة الـ 30 من يونيو، فهذا النموذج يحكي عنه العالم، ووصل منه صوت جموع الشعب، ولذلك نثق بشعبنا وأنه سوف يسطر تاريخًا جديدًا للمشاهد المصرية العظيمة في المشاركة وإبداء الرأي.

وتابع نائب رئيس الحزب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ما زال ينقذ مصر من مخططات ومؤامرات تحاك ضدها، وفي نفس السياق يعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع الاقتصادية والدولية وعمل شراكات جديدة مثل الانضمام إلى البريكس، كما أنه استطاع أن يقضي على الإرهاب ومخططاته وسوف نجد معه مصر بشكل جديد يبدو في بناء العاصمة الجديدة.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب "الحرية المصري" والأمين العام: "إننا نقف لدعم الرئيس وهو يثبت لنا يومًا بعد يوم أنه لا أحد يستطيع قيادة مصر في هذه المرحلة سواه، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تحاوطنا بالمخاطر من عدة اتجاهات، فتوسط مصر وقدرتها على عمل هدنة في قطاع غزة تدل على أننا نملك رئيسًا وقائدًا عربيًا نريده أن يكمل مسيرته".

وأضاف مهنى أن الحزب زار العديد من المحافظات بعدد من المؤتمرات الجماهيرية ولمس خلالها حب ودعم الشعب المصري للرئيس، خاصة وأن جميع الفئات تتفق على ضرورة وجودة واستكمال المشوار ومسيرة التنمية والاستقرار.

وتابع أن الرئيس السيسي يحظى بشعبية كبيرة، وأن هذه الشعبية جاءت من تواصله الدائم مع الشعب وصراحته وشرح الأوضاع كما يجب أن تكون، فهو يعامل الشعب على أنه شريك النجاح والكفاح ويسعى دائمًا لتحسين الأوضاع ورعاية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

كما طالب النائب جميع الحاضرين بالمؤتمر أن يدعوا أقاربهم وأصدقاءهم للمشاركة حتى يصل صوتنا إلى كل العالم، خاصة وأن هذه المشاهد الحضارية ترسخ في تاريخ مصر وتؤكد أن شعب مصر عظيم يصنع قراره بيده.

فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم: "إننا مراهن على الشباب ومشاركتهم خاصة وأن شباب هذا الجيل لديهم وعي سياسي كبير، ولديهم دور كبير في صنع القرار واختيار المستقبل، ومن هنا أناشد جميع الشباب بالمشاركة هم وأسرهم".

الحرية المصري مؤتمر حاشد دعم السيسى الانتخابات الرئاسية محمد الفيومي

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