محمد الباز: الحرب الحالية هى الأطول فى تاريخ إسرائيل

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الحرب في غزة ستنتهي، مشيرًا إلى أن هذه الهدنة ستعقبها هدن أخرى.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم اف ام" أن هذه الحرب بدأت منذ 50 يومًا وتعتبر الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل.

وتابع: "في حرب أكتوبر مصر بدأت الحرب يوم 6 وأعلنت يوم 28 أكتوبر وقف إطلاق النار" مشيرًا إلى أن الحرب ستنتهي، والولايات المتحدة أكدت رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة

كذلك ترى أنه لا يجوز أن تكون حماس موجودة في غزة وتهدد حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وحالة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات من بينها تصور مصري لشكل قطاع غزة بعد هذه الحرب.