الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: الخطاب المصرى فى أزمة غزة كان قويًا منذ اللحظة الأولى

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الخطاب المصري في أزمة غزة كان قويًا منذ اللحظة الأولى.

 لولا الدور المصري والقطري لم تكن هناك هدنة من الأساس

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم"، أنه لولا الدور المصري والقطري لم تكن هناك هدنة من الأساس، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يتحدث عن القضية الفلسطينية، فهو يستند إلى الشعب المصري.

وتابع: "بداية إظهار العين الحمراء من مصر عندما رفضت خروج الأجانب من معبر رفح إلا بعد السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة"، مؤكدًا أن هذه لغة قوة دبلوماسية واضحة جدًا، وهناك انضباط للخطاب الرئاسي المصري بشكل واضح وخطاب قوي يستند إلى قوة وعمق الدولة المصرية.

أزمة غزة غزة السيسي الرئيس السيسي محمد الباز الباز مش حسبة برمة

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