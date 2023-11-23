الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: المهدي بنعطية يوقع عقدًا مع مارسيليا كمدير رياضي للنادي

المهدي بنعطية
المهدي بنعطية

تداولت أنباء، تفيد بأن المغربي المهدي بنعطية، قد وقع عقدًا مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال الساعات القليلة الماضية.

بنعطية مدير رياضي جديد لأولمبيك مارسيليا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن المغربي المهدي بنعطية قد وقع عقدًا مع أولمبيك مارسيليا للعمل مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "تويتر سابقًا"-، أن التوقيع قد تم بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكانت التقارير الصحفية، قد تداولت صورًا للمغربي المهدي بنعطية وهو يتواجد في مقر نادي مارسيليا، استعدادًا لتوقيع العقود.

وكان المهدي بنعطية قد تدرج سابقًا في صفوف مارسيليا، ولكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول.

وارتدى المهدي بنعطية قميص أندية بايرن ميونخ، يوفنتوس، روما، أودينيزي، كليرمون فوت 63، توز، لوريان وفاتح قرا جمرك.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك المهدي بنعطية في 58 مباراة مع منتخب المغرب الأول، قبل أن يُقرر اعتزال كرة القدم في نوفمبر 2021.

 

txt

شكوك حول مشاركة تير شتيجن في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني

txt

ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإنجليزي

 

موعد مباراة مارسيليا المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق مارسيليا لمواجهة نظيره ستراسبورج، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مارسيليا ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مارسيليا حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، بعد خوض 11 جولة من المسابقة.

المهدي بنعطية مارسيليا الدوري الفرنسي رومانو بايرن ميونخ يوفنتوس

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

مؤتمر تحيا مصر فلسطين.. الرئيس السيسى: مصر لم ولن تغلق معبر رفح أبدًا

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء