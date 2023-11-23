رومانو: المهدي بنعطية يوقع عقدًا مع مارسيليا كمدير رياضي للنادي

تداولت أنباء، تفيد بأن المغربي المهدي بنعطية، قد وقع عقدًا مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال الساعات القليلة الماضية.

بنعطية مدير رياضي جديد لأولمبيك مارسيليا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن المغربي المهدي بنعطية قد وقع عقدًا مع أولمبيك مارسيليا للعمل مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "تويتر سابقًا"-، أن التوقيع قد تم بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت التقارير الصحفية، قد تداولت صورًا للمغربي المهدي بنعطية وهو يتواجد في مقر نادي مارسيليا، استعدادًا لتوقيع العقود.

وكان المهدي بنعطية قد تدرج سابقًا في صفوف مارسيليا، ولكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول.

وارتدى المهدي بنعطية قميص أندية بايرن ميونخ، يوفنتوس، روما، أودينيزي، كليرمون فوت 63، توز، لوريان وفاتح قرا جمرك.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك المهدي بنعطية في 58 مباراة مع منتخب المغرب الأول، قبل أن يُقرر اعتزال كرة القدم في نوفمبر 2021.

موعد مباراة مارسيليا المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق مارسيليا لمواجهة نظيره ستراسبورج، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مارسيليا ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مارسيليا حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، بعد خوض 11 جولة من المسابقة.