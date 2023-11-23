"بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول استخدام الاستشعار عن بعد لإدارة الموارد الطبيعية

نظم مركز بحوث الصحراء ورشة العمل الوطنية للشركاء وأصحاب المصلحة المصريين، لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لدعم اتخاذ القرار في إدارة الموارد الطبيعية والتي عقدت في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وقال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر بين مرصد الصحراء والساحل ومجموعة دول الشمال الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

كما يتبنى برنامج جيمس وإفريقيا استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد (رصد الأرض) فى دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها على النحو المفيد اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

استخدام بيانات الرصد للأراضي في رصد وتقييم الموارد المائية

وأضاف أن المشروع يقدم خدمات متعددة في هذا الإطار من أهمها استخدام بيانات الرصد للأراضي في رصد وتقييم الموارد المائية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ورصد وتقييم تدهور الأراضي (لمنع أو الحد من أخطارها) وهى خدمات مطلوبة بإلحاح لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه التنمية المستدامة في البيئات الهشة التي تمثلها دول الشمال الإفريقي ومنها مصر حيث تعانى تلك الدول من شح المياه وتدهور الأراضي.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء إن اختيار محافظة جنوب سيناء لعقد ورشة العمل الثانية للبرنامج كاختيار متميز لما لسيناء من أهمية استراتيجية كبيرة ولما توليه الدولة من اهتمام كبير بتلك المنطقة والحاجة الملحة في تنمية سيناء والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها تلك البقعة الغالية من أرض مصر، وأيضًا لما لمسته إدارة المشروع من حرص القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة على تدريب كوادرها الفنية على أحدث التقنيات العلمية في رصد وتقييم الموارد الطبيعية للنهوض بالمواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

وأشار "شوقي" إلى انعقاد الورشة لمدة يومين هما 22/11/2023، 23/11/2023 تخللتها زيارة ميدانية لمحطة رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء والتعرف على أهم الأنشطة بالمحطة ودورها في دعم المجتمع المحلى بالدعم الفني المطلوب لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما تتضمن الورشة المحاضرات العلمية للتعريف بالبرنامج والتدريب العملى على الخدمات المختلفة للمشروع.