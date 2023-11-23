الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاضي "التمويل الأجنبي": لا وجه لإقامة الدعوى قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان،ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه

 لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمرًا يشمل أكثر  من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم. 

وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

المستشار أحمد عبد العزيز قتلان قاضي التحقيق محكمة استئناف القاهرة إعلاميا بالتمويل الأجنبي

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