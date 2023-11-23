الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3700 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب بأسوان للتوعية بمناهضة ختان الإناث

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بأسوان

 تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم 3700 زيارة منزلية، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان"، وفى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من أجل دعم وتمكين المرأة فى مختلف المجالات. 

توعية 26 ألفًا و246 من الأهالي

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الزيارات المنزلية، استهدفت توعية عدد 26 ألفا و246 من الأهالي والمواطنين بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان. 

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان. 

الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة

ولفتت إلى أن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف. 

فى سياق آخر كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات اليوم الثامن للبرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، الذى يتم تنظيمه على فترتين صباحية ومسائية بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب.

وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات

وقدم محافظ أسوان شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، لافتًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي منارة التأهيل للقيادات الواعدة في كافة قطاعات العمل العام، كما أنها رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير فى مصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأن البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" يستفاد منه 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة حتى 50 سنة، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى، مشيرة إلى أن الفترة التدريبية تستمر على مدار 3 أسابيع، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات إجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

حملة طرق الأبواب بأسوان
حملة طرق الأبواب بأسوان
حملة طرق الأبواب بأسوان
حملة طرق الأبواب بأسوان
محافظ أسوان زيارة منزلية حملة طرق الأبواب المشروع القومي لتنمية الأسرة مناهضة الختان

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