الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز عن "هدنة حماس وإسرائيل": نتنياهو قال للمبعوث الأمريكى "نحتاج لهذا الاتفاق"

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عن الهدنة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصر وقطر.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، إن المسار التفاوضي تزامن مع العسكري، مشيرًا إلى أنه يوم 14 نوفمبر الجاري وصل للرئيس الأمريكي كل المعلومات من الجانبين المصري والقطري بعد تفاوضهما مع الجانب الفلسطيني بخصوص المحتجزين وأعدادهم وحالتهم الصحية.

وأضاف "الباز": "مبعوث الرئيس الأمريكي ذهب إلى إسرائيل واجتمع مع نتنياهو يوم 14 نوفمبر، وبعد نهاية الاجتماع عرض التصور على نتنياهو، عندما كان يستعد المبعوث الأمريكي لمغادرة الاجتماع، نتنياهو مسك إيده وقاله نحن نحتاج إلى هذا الاتفاق"، مشيرًا إلى أن ذلك عكس ما يُقال تمامًا في العلن.

وتابع: "الاتفاق عبارة عن هدنة من 4 إلى 5 أيام يتم فيها إطلاق سراح حوالي 240 محتجزًا لدى حماس وقوة أخرى، وسيتم الإفراج عن 50 كل يوم من 10 إلى 12 شخصًا، في مقابل إفراج إسرائيل عن 150 فلسطينيًا في سجونها ما عدا المتورطين في قضايا قتل". 

وأوضح أن الجهات الضامنة للتفاوض مصر وقطر ضامنتين حماس والضامن لإسرائيل أمريكا، متابعًا أن الجهات الضامنة لديها تصور وهو تطويل أمد الهدنة.

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