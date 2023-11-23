أخر موعد.. شروط التقديم في الدفعة التاسعة 2023

تهتم شريحة كبيرة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات بالتقديم في معهد معاوني الأمن، وذلك لأنه يقدم ميزات الاجتماعية ووظيفية كبيرة للخرجين وذويهم بما يشمل تأمين اجتماعي للخرجين وعائلاتهم بمستشفيات الشرطة المتواجدة في محافظات ومدن عدة وتفدم خدمات عالينة الجودة.

التقديم في معهد معاوني الأمن

وأعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للدفعة التاسعة منذ السبت الموافق 9 نوفمبر.

وقامت وزارة الداخلية بإتاحة التقديم عبر موقعها الإلكتروني وفقًا للشروط المحددة لتقديم طلاب معهد معاوني الأمن 2023 بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية، وتستغرق مدة الدراسة في المعهد 18 شهرًا.

اخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2023

وبدأت وزارة الداخلية في استقبال طلبات التقديم لمعهد معاوني الأمن لعام 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط ويستمر التقديم حتى الخميس 7 ديسمبر 2024، يشترط التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو زيارة أماكن المعاهد المعلن عنها فقط.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2023

حددت وزارة الداخلية شروط التقديم في معهد معاوني الأمن لعام 2023 وهي:

- يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية وأن يكون لديه والدين من نفس الجنسية دون أن يكونوا حصلوا على الجنسية بالتجنيس.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا وألا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يتمتع بسمعة حسنة.

آلا بكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تفقد الثقة والاعتبار.

- لم يسبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال

- يجب أن يستوفي شروط اللياقة الصحية واللياقة البدنية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص.

- اجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير، وذلك قبل أن يمثل أمام لجنة الاختيار.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن دفعة 9 لعام 2023

يمكن الآن التقدم في معاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية. اختيار خدمات معهد معاوني الأمن. الضغط على كلمة استمرار. اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل. وأخيرًا تسجيل البيانات الشخصية. بعد التسجيل.

يتوجه المتقدم لمعهد معاوني الأمن التابع للمحافظة لسحب كراسة التقديم وأداء الاختبارات المقررة من قبل وزارة الداخلية.



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