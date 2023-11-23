الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخر موعد.. شروط التقديم في الدفعة التاسعة 2023

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن

تهتم شريحة كبيرة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات بالتقديم في معهد معاوني الأمن، وذلك لأنه يقدم ميزات الاجتماعية ووظيفية كبيرة للخرجين وذويهم بما يشمل تأمين اجتماعي للخرجين وعائلاتهم  بمستشفيات الشرطة المتواجدة في محافظات ومدن عدة وتفدم خدمات عالينة الجودة.

التقديم في معهد معاوني الأمن 

وأعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للدفعة التاسعة  منذ السبت الموافق 9 نوفمبر. 

وقامت وزارة الداخلية بإتاحة التقديم عبر موقعها الإلكتروني وفقًا للشروط المحددة لتقديم طلاب معهد معاوني الأمن 2023 بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية، وتستغرق مدة الدراسة في المعهد 18 شهرًا.

اخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2023

وبدأت وزارة الداخلية في استقبال طلبات التقديم لمعهد معاوني الأمن لعام 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط ويستمر التقديم حتى الخميس 7 ديسمبر 2024، يشترط التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو زيارة أماكن المعاهد المعلن عنها فقط.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2023

حددت وزارة الداخلية شروط التقديم في معهد معاوني الأمن لعام 2023 وهي:

5 مميزات للتقديم فى معهد معاونى الأمن 2023.. اعرف الخطوات

ننشر أخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023 والأوراق والشروط المطلوبة

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول وموعد بداية الاختبارات

موقع وزارة الداخلية.. شروط وخطوات التقديم في معهد معاوني الأمن

- يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية وأن يكون لديه والدين من نفس الجنسية دون أن يكونوا حصلوا على الجنسية بالتجنيس.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا وألا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يتمتع بسمعة حسنة.

آلا بكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تفقد الثقة والاعتبار.

- لم يسبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال

- يجب أن يستوفي شروط اللياقة الصحية واللياقة البدنية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص.

- اجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير، وذلك قبل أن يمثل أمام لجنة الاختيار.

 خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن  دفعة 9 لعام 2023 

يمكن الآن التقدم في معاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية: 

  1. تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية.
  2. اختيار خدمات معهد معاوني الأمن.
  3. الضغط على كلمة استمرار.
  4. اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.
  5. وأخيرًا تسجيل البيانات الشخصية. بعد التسجيل.

يتوجه المتقدم لمعهد معاوني الأمن التابع للمحافظة لسحب كراسة التقديم وأداء الاختبارات المقررة من قبل وزارة الداخلية.

اقرأ أيضًا: آخر موعد للتقديم.. شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023 الدفعة التاسعة

معهد معاوني الأمن معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2023 وزارة الداخلية طلبات التقديم لمعهد معاوني الأمن لعام 2023 شروط التقديم

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

"تحيا مصر ـ فلسطين": مساعدات معبر رفح "تغلق" أفواه المشككيين

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

حنان مطاوع لـ«الدستور»: صدقى صخر «مولد نجم».. وعودة وليد فواز فى صوت وصورة قوية

"محدش يقدر يزايد علينا".. الرئيس السيسى: التهجير بالنسبة لنا خط أحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء