انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة السياسات السكانية- الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، اليوم الخميس، الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 21 دولة عربية.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها تحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وموضوعها " تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستدامة البيئية والديناميات السكانية، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البرامج المتعلقة بحل مشكلة الزيادة السكانية، وانعكاسات الهجرة العكسية على رأس المال البشري، واليوم العربي للسكان 2024.

السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ان اجتماع اليوم سيوصي بالأولويات التي سوف يعمل عليها المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته القادمة؛ وأنه يمثل فرصة حقيقية للفت انظار العالم الى ما يتعرض اليه سكان قطاع غزة من انتهاكات وجرائم إبادة وتطهير عرقي وعنف ممنهج، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية الخامسة والتي ستعقد حضوريًا برئاسة السودان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل.