قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بحي الهرم في الجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساءا يوم الجمعة 24 نوفمبر حتى الساعة 6 صباح السبت 25 نوفمبر 2023، بمناطق عمر بن العاص وصلاح أبوحسين والمنشية بحي الهرم، في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكاري، والمتعارض مع المشروع.



تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة أي معوقات على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.

وكان عاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة، نتيجة اصطدام سيارة نقل به، ما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به، وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات.

وأضاف محافظ الجيزة بأن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فورًا بالمكان وقامت بأجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.