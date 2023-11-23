الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تدريب 200.000 من القوى بالهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 21،000 برنامج تدريبي للقوى البشرية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك خلال 4 سنوات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019، وحتى الآن.

يأتى ذلك تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين فخامة الرئيس السيسي منظومة التغطية الصحية الشاملة، وفي إطار الاستعداد لإطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة الرعاية الصحية، والمقرر انطلاقه يوم 26 نوفمبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم تدريب أكثر من 200 ألف متدرب، من الأطقم الطبية والإدارية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الست «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك بهدف رفع كفاءة العنصر البشري لدي الهيئة، وبما يضمن استمرارية جودة تقديم الخدمة الطبية المقدمة وينعكس على جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

الحزم التدريبية

واستكمل البيان، شملت أبرز الحزم التدريبية التي تم إطلاقها دورات الإنعاش القلبي الرئوي BLS، وبرنامج التهيئة العام لكافة العاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات، وبرنامج التطبيق السليم لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والبرنامج التدريبي المتطور على آليات التسجيل الطبي، والتدريب المتطور على أسس الجودة ومكافحة العدوى، والتحول الرقمي، وإدارة المنشآت الصحية، وإدارة دورة الإيرادات RCM، وغيرها من البرامج التدريبية المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أنه حرصًا من الهيئة على نشر ثقافة البحث العلمي والتطوير بين العاملين بالهيئة، تم إطلاق حاضنة أبحاث الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون منصة حيوية لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات والاستفادة من كافة فرص التعلم المتاحة.

حاضنة أبحاث الهيئة

واستكمل: تهدف حاضنة أبحاث الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى المساهمة في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة في عدة مجالات رئيسية تتعلق بقطاع الرعاية الصحية تغطي هذه المجالات خمسة محاور رئيسة، وهي «اقتصاديات الصحة، الأبحاث الطبية، نظم التشغيل، السياسات الصحية، والصحة العامة»، وهو ما سيسهم بدوره في تقديم خدمات ذات جودة عالية وتحسين جودة الرعاية الصحية كما تسهم أيضًا في دعم أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة بما يواكب العلمية المتسارعة والمتعلقة بقطاع الرعاية الصحية.

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وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن العنصر البشري هو أثمن مورد لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولهذا تستثمر الهيئة في العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم المستمر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة مخرجات العمل، مؤكدًا أن جودة الخدمة الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري هما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية هيئة الرعاية الصحية.

الاستثمار فى العنصر البشرى

وأضاف: أن استراتيجية عمل الهيئة ترتكز بشكل محوري على الاستثمار فى العنصر البشرى، كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالموارد البشرية التى تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة، وبما يحقق تطور مستدام في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة ساهمت في جذب القوى البشرية المتميزة للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وفروعها طبقًا للامتداد المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا الجهود المستمرة للهيئة للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والهادفة إلى سلامة المرضى، إضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري، وذلك وصولًا بالهيئة أن تكون مستقبل صحة مصر.

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الرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العاصمة الإدارية الجديدة تعزيز كفاءة العنصر البشري تبادل الخبرات

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