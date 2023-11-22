رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ"الدستور": رضاء المواطن على رأس أولوياتنا

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن محور رضاء المنتفعين هو محور جديد استحدثته الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولا غنى عنه، لأن نجاح المنظومة مبني على تلك المؤشرات.

محور رضاء المواطن

وأكد “السبكي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور”، أن رضاء المواطن على رأس أولويات الهيئة، وهناك أدوات وركائز لقياس رضاء المنتفعين عن الخدمة تتبعها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ أولها استخدام أجهزة "الفيد باك سيستم"، حيث يجيب المنتفع المتردد على المنشآت الصحية التابعة للهيئة على مجموعة من الأسئلة التى تستهدف تقييم الخدمة ومقدمها ونسبة رضاؤه عنها، والتقييم يشمل الطبيب والتمريض والمنشأة مع ربط التقيمات بجداول التشغيل، وهو ما يسهل محاسبة المقصرين.

خدمة عملاء مجانية

وأضاف أن المحور الثانى لرضاء المنتفعين يتم من خلال تقصي رضاء المنتفعين من خلال الكول سنتر المجاني 15344، والمحور الثالث هو مكاتب رضاء المنتفعين داخل كل منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأخيرًا المحور الرابع وهو الاستبيانات التي تقوم إدارة رضاء المنتفعين بتوزيعها على المنتفعين لقياس مدى رضاؤهم عن الخدمة، يتلو ذلك الاستجابة الفورية والتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه أهالينا من المنتفعين، وأشير هنا أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وصلت ل90%.

وقال إن المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الشامل شملت 6 محافظات، حيث بدأت المنظومة في بورسعيد من أكتر من أربع سنوات، بدأنا كتشغيل تجريبي في بورسعيد في يوليو 2019، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاقها في المحافظة رسميًا في نوفمبر 2019، وفي فبراير 2021 ومن مقر مجمع الإسماعيلية الطبي أطلق الرئيس السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل في 3محافظات وهم (الاسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.