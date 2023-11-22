الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تُطلق ورشة علمية حول مقاومة مضادات الميكروبات

ورشة عمل
ورشة عمل

أطلقت هيئة الرعاية الصحية فعاليات الورشة العلمية "Antimicrobial Therapy" حول مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، كون المجمع يُعتبر مركزًا متميزًا لإدارة مضادات الميكروبات.

تأتي الورشة العلمية التي تعد أُولى الورش العلمية ضمن فعاليات ملتقى الهيئة السنوي الرابع الذي ينطلق هذا العام، تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة.. من الإصلاح إلى التميز».

مقدمي الخدمة الصحية

وقال بيان الهيئة، استهدفت الورشة العلمية الفرق الطبية ومقدمي الخدمة الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض ومنسقي مكافحة العدوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، فيما تمحورت المناقشات العلمية حول أثر المضادات الحيوية والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية واتباع الأدلة والإرشادات العلمية الخاصة باستخدام المضادات الحيوية في عدة مجالات على رأسها الجراحة والأنف والأذن والأطفال وأمراض الصدر.

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وأوضح البيان، انطلقت ورشة العمل بتمثيل من أكبر 4 جمعيات متخصصة في المجالات السالف ذكرها وهم "الجمعية المصرية لطب الأطفال"، و"الجمعية المصرية للجراحة"، و"الجمعية المصرية لطب الأنف"، و"الجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية"،  وذلك بالتعاون مع شركة ساندوز للأدوية.

واستكمل البيان: حاضر بالورشة العلمية مجموعة متنوعة من الخبراء والمهتمين في المجال الطبي، وهم أ.د. أحمد سعيد يونس "رئيس جمعية طب الأطفال المصرية (EPA)"، أ.د. محمد حنتيرة "أستاذ طب الرئة جامعة طنطا عضو الجمعية العلمية المصرية لأمراض القصبة الهوائية"، أ.د. عبد المعطي حسين "أستاذ الجراحة بالقصر العيني عضو  جمعية الجراحين المصرية"، أ.د. رضا كامل "عضو جمعية علم الأنف المصرية"، وذلك بحضور د. شريف كمال "مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء".

تعزيز مستوى الرعاية الصحية 

وتابع: تأتي هذه الفعاليات في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتطوير المعرفة والممارسات الحديثة في مجال استخدام مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى.

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هذا وتجدر الإشارة، أن الملتقى السنوي الرابع للهيئة من المقرر أن يتضمن عقد ورش عمل متعددة في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية والاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية والتمريض ومهارات التواصل الفعال مع المرضى، كما يتضمن جلسات علمية ومحاضرات وندوات تفاعلية تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الطبية والصحية الأكثر إلحاحًا لدي منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
الرعاية الصحية ورشة علمية مقاومة مضادات الميكروبات الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية مجمع الاسماعيلية الطبي المضادات الحيوية

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