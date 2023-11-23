نائب محافظ القاهرة يتفقد الخطة الاستثمارية بحي شبرا ويتابع المجمعات الاستهلاكية

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، جولاته لمتابعة التطويرات القائمة وشنَّ الحملات الرقابية على المجمعات الاستهلاكية حسب توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأجرى نائب المحافظ، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية؛ لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع، وتفقد أعمال الرصف والتطوير ببعض شوارع حي شبرا ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ، متابعة تنفيذ خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق التي ساهمت بصورة كبيرة في إحداث السيولة المرورية في الحركة أمام المواطنين ولتحقيق مظهر حضاري لائق بشوارع الحي والتركيز على الطرق الداخلية والتي تعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمحافظة القاهرة.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن تلك الزيارات الميدانية تهدف للاطمئنان على سير العمل والرقابة والمتابعة لضمان نجاح العمل بشكل عام.

نائب محافظ القاهرة يتفقد عددا من المجمعات الاستهلاكية بشبرا

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بعمل جولات ميدانية على منافذ بيع السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بنطاق حى شبرا ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وذلك للاطمئنان على توافر السلع وانتظام ضبط الأسعار تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، كما التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين للتأكد من توافر السلع الأساسية وثبات الاسعار من الأرز والزيت والسكر والدقيق والدواجن.

وأكد فوزي المتابعة المستمرة والسيطرة على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع بكميات تلبى احتياجات المواطنين.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية مواصلة الجهود الرقابية لضبط الأسواق حسب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نائب محافظ القاهرة خلال جولته بحي شبرا

نائب محافظ القاهرة خلال جولته بحي شبرا