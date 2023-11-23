الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب الزراعيين: السيسى قدم لمصر الكثير ونجدد له العهد وله منا كامل الدعم

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية كان له مردود إيجابي على مصر بأكملها من خلال رؤية وخطوات ثابتة على مستوى المشروعات والتنمية أو على المستوى الدولي من خلال تعاملات وسياسة الدولة المصرية خارجيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي له رويه كاملة متكاملة لعملية البناء والتطوير، ولذلك أقمنا مؤتمرًا حاشدًا للنقابة لتقديم الدعم والمساندة له وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة، وتقديم الدعم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف نقيب الزراعيين، خلال كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الغردقة، والذي نظمته نقابة الزراعيين، أنه يجب على المصريين النظر بوضوح للمجهودات التي تبذلها الدولة المصرية من أجل توفير الأمن الغذائي، خاصة المشروعات الزراعية التي تتم على قدم وساق لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، مؤكدًا أن مشروع توشكى أحد أهم تلك المشروعات التي ستساهم في توفير مليون طن من القمح والذي يُعد مشروعًا قوميًا لما يمثله من أهمية استراتيجية، مؤكدًا أن المشروعات الزراعية التي دشنها وافتتحها السيسي تكفيه، وهو دليل على أنه يعطي ذلك الملف اهتمامًا وأولوية تؤكد أنه لديه رؤية حقيقية للتنمية والبناء.

وكشف نقيب الزراعيين عن أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي له كل الدعم والمساندة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من نقابة الزراعيين وأعضائها، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والتطوير، مؤكدًا أنه ما زال لديه الكثير من الخير لمصر والمصريين الذين لديهم ثقة كاملة بهِ وبرؤيته.

وتابع أن المؤتمر الذي نظمته نقابة الزراعيين بمدينة الغردقة اليوم لأعضائها وبحضور لفيف من القيادات الشعبية والسياسية هو إعلان ورسالة دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن السيسي لديه رؤية لمستقبل مصر ونقابة الزراعيين تُجدد عهدها ووعدها معه لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها.

نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر تنظم مؤتمرً حاشدًا لدعم السيسي

ونظمت نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر، مؤتمرًا حاشدًا بحضور الآلاف من أعضائها وعدد من القيادات الشعبية والسياسية بمدينة الغردقة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع الآلاف من المهندسين الزراعيين التابعين للنقابة في أول مؤتمر يقام من قبل النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور النقيب العام للزراعيين على مستوى الجمهورية المهندس سيد خليفة نقيب زراعيي مصر.

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