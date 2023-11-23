موقف سالم الدوسري من المشاركة في مباراة الديربي بين الهلال والنصر

لا يزال الغموض يحوم حول موعد عودة النجم السعودي سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، إلى الملاعب مجددًا بعد إصابته الأخيرة.

وكان سالم الدوسري قد تم استبعاده من قائمة منتخب السعودية خلال فترة التوقف الدولية الماضية، وغيابه عن المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرّضه لإصابتين أولاهما تمزق "درجة ثانية" في كاحل القدم والأخرى تمزق في الركبة من الدرجة الأولى. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موقف سالم الدوسري من المشاركة في مباراة الديربي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن سالم الدوسري بدأ في المرحلة الثانية من البرانامج التأهيلي، ليصبح قريبًا من المشاركة في ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال والنصر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر في "ديربي الرياض"، يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وأشارت الصحيفة السعودية، أيضًا إلى إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ بسبب قطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري 2023 - 2024.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق الهلال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي، يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق الهلال حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة، أي بفارق 4 نقاط.