الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اهتمام برشلونة.. إنريكي يحسم مصير ثنائي باريس سان جيرمان

لويس إنريكي
لويس إنريكي

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوفها خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة، وذلك من أجل تعويض غياب جافي.

وتعرّض جافي لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا، في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 3-1، حيث أُصيب في الدقيقة 23 من زمن المباراة، ليسقط على الأرض متألمًا، ويضطر إلى مغادرة الملعب باكيًا.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية الشاملة، أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، أكد خلاله إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، كما تعرّض لإصابة أخرى في غضروف الركبة المفصلي الجانبي، على أن يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، فإن موسم جافي مع برشلونة قد انتهى بشكل رسمي، نظرًا لأنه يحتاج للغياب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أكثر من 8 أشهر.

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إنريكي يصدم برشلونة بشأن ثنائي باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، أبدى إعجابه بقدرات فابيان رويز وكارلوس سولير، ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي يريد التعاقد مع أحد اللاعبين، من أجل تعويض غياب جافي بعد إصابته القوية.

وأكدت الصحيفة، أن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، يرفض التخلي عن خدمات الثنائي فابيان وسولير، حتى وإن كان على سبيل الإعارة، مُشددة أنه لن يكون هناك أي مفاوضات بين الطرفين؛ نظرًا لأهمية الثنائي في الفريق الباريسي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن إنريكي يرفض التخلي عن أي من لاعبي خط الوسط، خاصة بعد إصابة إميري في كاحل القدم، والتي سيغيب على إثرها لفترة طويلة عن الملاعب.

وأشارت الصحيفة إلى نقطة أخرى، وهي أن رواتب اللاعبين أعلى بكثير من القدرة الاقتصادية المحدودة لبرشلونة، في ظل معاناته ماديًا خلال الفترة الماضية.

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